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Культура
23.01.2020

Спектакль «Засим. Ваш Вампилов» покажут в Иркутске 28 и 29 января

Иркутск, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), – В Культурном центре Александра Вампилова 28 и 29 января состоится первый в 2020 году показ спектакля «Засим. Ваш Вампилов».

Как сообщают в культурном центре, в постановке через переписку двух талантливых, близких по духу людей и– драматурга Александра Вампилова (в исполнении Сергея Павлова) и заведующей литературной частью театра Московского драматического театра имени Ермоловой Елены Якушкиной (в исполнении Елены Константиновой) – зритель увидит весь спектр переживаний творца. Почувствует, как страдает по-настоящему одаренный человек, когда ему приходится бороться с ветряными мельницами: с бездушной машиной цензуры, безликими чиновниками и непониманием.

Жанр спектакля режиссер Александр Гречман определяет как неоконченный разговор в одном действии.

КООРДИНАТЫ:

  • Адрес: Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 3Б. Телефон: 8 (3952) 20-39-74. Начало спектаклей в 18:00.

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