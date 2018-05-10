Стала известна программа #Иркниги

Иркутск, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На площадках книжного фестиваля #Иркнига, который состоится по инициативе иркутян 18-20 мая в 130 квартале, пройдёт более 40 мероприятий. В книжной ярмарке примут участие порядка 30 экспонентов, сообщают организаторы.

На фестивале пройдут лекции, дискуссии, мастер-классы, творческие встречи с писателями и издателями из Иркутска, Красноярска, Улан-Удэ и Москвы. Основной площадкой станет ТРК «Модный Квартал». Большая часть взрослой программы пройдет на сцене книжного магазина «ПродаЛитъ», детская программа разместится в уличном шатре рядом с торгово-развлекательным комплексом.

Кроме этого, будут задействованы и другие площадки: Иркутский планетарий, Отдел истории Иркутского областного краеведческого музея, Edison Craft bar, Галерея Дианы Салацкой, Культурный центр Александра Вампилова.

В книжной ярмарке примут участие экспоненты из Иркутска, Красноярска, Улан-Удэ и Москвы, в том числе издательства «Самокат», «Настя и Никита», «Карьера Пресс», «Редкая птица», «НоваПринт», «КП-Байкал», «Манн, Иванов и Фербер», «Зебра Е», «Синдбад», книжные магазины «Кукуля», «Бакен», «ПродаЛитъ», Галерея В. Бронштейна, Иркутский областной краеведческий музей и другие.

Выступят на фестивале #Иркнига и московские гости. Главный редактор издательства «Пешком в историю» Александра Литвина проведёт беседу для библиотекарей, учителей, родителей о том, как говорить с детьми об истории. Литературный критик, главный редактор портала «Горький» Константин Мильчин примет участие в дискуссии «Что модно читать в 2018 году». Программный директор Межрегиональной федерации чтения Михаил Фаустов проведёт финалы конференции Восток чемпионата по чтению вслух среди взрослых «Открой рот» и среди старшеклассников «Страница 18».

Встретятся с иркутскими читателями и гости из-за рубежа. Так, 18 мая в Культурном центре Александра Вампилова пройдут литературные чтения с участием писательниц Селин Минар (Франция) и Марион Пошманн (Германия). На следующий день, 19 мая, в книжном магазине «ПродаЛитъ» представит свою книгу и фильм о художнике Эдике Штейнберге французский писатель и режиссер Жиль Бастианелли. Участие иностранных авторов стало возможным благодаря поддержке Гёте-Института (Германия), Центра немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольдта в Иркутске и Центра французского языка и культуры «Альянс Франсез Иркутск».

Маленьких гостей фестиваля #Иркнига ждет отдельная программа: мастер-классы по созданию комиксов и книжных иллюстраций, подвижные игры, путешествие по Германии с помощью виммельбухов, знакомство со слоненком, который собрался в Китай. В программе также дискуссия «Зачем переводить переведенное?», литературный квиз для подростков и различные творческие мастерские. Александра Литвина представит свои книги «История старой квартиры» (издательство «Самокат») и «Метро на земле и под землей» (издательство «Пешком в историю»).

Важной частью программы станет презентация новой детской книги о Байкале, которая вышла в издательстве «Настя и Никита». Часть средств на издание книги была собрана на краудфандинговой платформе «Планета»: свыше 400 спонсоров приобрели более 1000 лотов – получилась настоящая «народная» книга. Презентовать книгу в Иркутске будет сам автор – известный писатель Александр Ткаченко.

Полная программа фестиваля доступна по ссылке: https://yadi.sk/i/N1b_eiAl3VhZHS . Возможны незначительные изменения.

Напомним, в эти даты должны были провести второй Иркутский международный книжный фестиваль (ИМКФ), но его отменили из-за отказа фонда Олега Дерипаски «Вольное дело» финансировать мероприятие. Позже представители спонсора фестиваля заявили о том, что ИМКФ, возможно, просто перенесут на вторую половину 2018 года. В Иркутске всё-таки решили провести свой фестиваль. Генеральным спонсором фестиваля #Иркнига выступит Иркутская нефтяная компания.