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Культура
23.05.2018

Троицу отметят в Иркутской области в воскресенье

Иркутская область, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Пятый областной народный праздник Троица состоится в воскресенье, 27 мая, в селе Анга Качугского района.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, это древний православный праздник, корни которого уходят в язычество. Он связан с большим количеством поверий и ритуалов, соединивших языческие и христианские обычаи. Областной народный праздник проводится для сохранения и развития традиционной русской культуры. Его организаторами являются Иркутский областной Дом народного творчества и отдел культуры Качугского района при поддержке министерства культуры и архивов Иркутской области.

Программа празднования дня Святой Троицы традиционно начнется с проведения божественной литургии. Она состоится в Свято-Иннокентьевской церкви, расположенной на территории Духовно-просветительского комплекса святителя Иннокентия (Вениаминова). Затем для гостей будут организованы развлечения, народные потехи, игровые хороводы и состязания. Ключевыми моментами празднования станет проведение театрализованных старинных обрядов – завивание берёзки, кумление, крещение кукушки, топление берёзки и Троичный ход.

На открытой площади около культурно-просветительского центра имени святителя Иннокентия (Вениаминова) выступят 27 творческих коллективов из Черемхово, Свирска, Нижнеудинска, поселка Усть-Ордынский, а также Баяндаевского, Заларинского, Качугского Иркутского, Казачинско-Ленского, Черемховского и Ангарского районов. Всего около 300 человек. В два этапа пройдет отдельная концертная программа оркестра русских народных инструментов, созданного в Иркутской областной филармонии в 2018 году.

В течение дня будет работать областная выставка изделий декоративно-прикладного творчества. Свои работы на ярмарке представят 34 мастера из муниципальных образований Иркутской области. На территории культурно-просветительского центра действует гостиница, приезжие из других населённых пунктов смогут в ней разместиться.

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