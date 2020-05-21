|Новости культуры в Иркутской области
|22.05.2020
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«Турандот выходит замуж» – иркутян зовут на выставку художников из Приангарья и городов России
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Иркутск, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В иркутской арт-галерее «Диас» открылась выставка работ художников разных стилей и поколений под названием «Турандот выходит замуж». Посетителей принимают строго по предварительной записи. Об этом сообщили в галерее.
В экспозиции – работы Анатолия Погребного (Усть-Илимск), Степана Шоболова (Иркутск), Аркадия Урбановского (Братск), Анатолия Рыбакова (Новосибирск), Алексея Рютина (Иркутск), Алексея Филатова (Владивосток), Д. Меньшикова (Новосибирск), Н. Тарасика (Усть-Илимск), И. Елисеева (Чита).
Фрагмент работы Анатолия Погребного складень «Маскарад»,2020 год
Все они героев условно-сказочного мира картин наделяют живыми человеческими страстями, наполняя каждую работу собственной сюжетно-образной концепцией.
Выставка будет работать до 20 июня 2020 года.
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