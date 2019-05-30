ТЮЗ готовит спектакли для юных иркутян на летних площадках

Иркутск, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский ТЮЗ запланировал на июнь восемь спектаклей для детей, которые будут находиться на летних площадках. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Сказочные сюжеты, декорации, красивая веселая музыка, интересные истории не только зачаруют, доставят радость и удовольствие, но и научат ребят добру, преданности, дружбе, помощи, отзывчивости, говорят в ТЮЗе.

Вот какие спектакли увидят юные иркутяне:

1 и 14 июня Евгений Шварц «Два клена»;

5 июня Виктор Драгунский «Денискины рассказы»;

6 июня Александр Пушкин «Руслан и Людмила»;

13 июня Ганс-Христиан Андерсен «Дюймовочка»;

17 июня Павел Бажов « Каменный цветок»;

18 июня Самуил Маршак «Кошкин дом»;

10 и 19 июня Марк Твен «Приключения Тома Сойера»;

20 июня Виталий Губарев, Александр Успенский «Королевство кривых зеркал».