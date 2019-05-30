|Культура
|31.05.2019
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ТЮЗ готовит спектакли для юных иркутян на летних площадках
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Иркутск, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский ТЮЗ запланировал на июнь восемь спектаклей для детей, которые будут находиться на летних площадках. Об этом сообщает пресс-служба театра.
Сказочные сюжеты, декорации, красивая веселая музыка, интересные истории не только зачаруют, доставят радость и удовольствие, но и научат ребят добру, преданности, дружбе, помощи, отзывчивости, говорят в ТЮЗе.
Вот какие спектакли увидят юные иркутяне: