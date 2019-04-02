У иркутского театра пилигримов – новый художественный руководитель

Иркутск, 2.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 12 апреля проведут весенний показ «Irkutsk fashion show. Ethnopodium on Baikal» – свои коллекции одежды и украшений представят более 10 дизайнеров, в том числе гости из Монголии, Казахстана и Кыргызстана. Мероприятие станет прелюдией к «Этноподиуму», который в этот раз, не исключено, что пройдет в Крыму.