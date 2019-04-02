|Культура
|03.04.2019
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У иркутского театра пилигримов – новый художественный руководитель
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Иркутск, 3.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском театре пилигримов художественным руководителем назначили Константина Артамонова. Об сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Напомним, в январе 2019 года театр возглавила заслуженный работник культуры Российской Федерации Людмила Ваховская.
Кадровые изменения в театре пилигримов произошли после кончины бессменного директора театра-студии Владимир Соколов. Он ушёл из жизни 17 декабря 2018 года после тяжёлой болезни. В 1981 году Владимир Соколов создал рок-группу «Пилигримы». Позже этим именем был назван основанный им экспериментальный музыкальный театр-студия. В 1991 году этот театр получает статус государственного учреждения культуры.
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