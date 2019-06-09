Черемхово, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - У ЗАГСа в Черемхово установили памятник влюбленным 1960-х годов. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

– По замыслу ваятеля девушка и юноша символизируют предчувствие одного из самых счастливых моментов жизни – бракосочетания. Молодой человек, встав на одной колено и прижав к сердцу букет простеньких цветов, протягивает своей избраннице обручальное кольцо. Она же скромна и задумчива, в легком сарафане и… сапогах. Потому что скульптура стилизована под эпоху 60-х годов, – говорится в сообщении.

Также пресс-служба ЗАГСа отмечает, что раньше на этом месте стояла другая композиция – молодая беременная женщина. Скульптуру установили в семейном сквере в 2017 году. Но горожане скептически отнеслись к образу матери-одиночки. Поэтому теперь на ее месте появилась скульптура счастливых влюбленных.