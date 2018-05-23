Утверждена программа фестиваля «Алтаргана-2018»

Иркутская область, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Утверждена программа международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана-2018». Окончательно определено место размещения пяти юрт, в которых будут находиться выставки делегаций. Их установят на площади у Дворца спорта «Труд» в столице Приангарья.

Кстати, юрту Иркутской области украсят мастера Усть-Ордынского центра народно-художественных промыслов.

Напомним, основные мероприятия пройдут в Иркутске и поселке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района. Как сообщает пресс-служба регправительства, В Иркутске основные места проведения: Дворец спорта «Труд» и стадион «Труд», библиотека имени Молчанова-Сибирского, академический драматический театр имени Охлопкова, музыкальный театр имени Загурского. В Усть-Орде – национальный музей УОБО, центр досуга «Наран», киноконцертный зал «Эрдэм».

Делегации участников начнут прибывать 4 июля. на следующий день, 5 июля, проведут международную научно-творческую конференцию «Этнокультурные бренды Байкальского региона».

Торжественная церемония открытия фестиваля «Алтаргана» состоится 6 июля на стадионе «Труд» в Иркутске. Также в этот день стартуют все 14 творческих состязаний фестиваля, среди которых – конкурс красавиц «Дангина», конкурс модельеров «Бурятский костюм: традиции и современность», конкурс фольклорных коллективов «Один день бурята», презентация лучших практик устройства жизни и хозяйствования бурят «Нангинбууса», состязания исполнителей бурятских народных и эстрадных песен, сказителей и исполнителей одической поэзии, состоится выставка декоративно-прикладного искусства.

Также 6 июля стартуют соревнования по пяти видам спорта – стрельбе из бурятского национального лука, шахматам «Шатар», бурятской борьбе, традиционной игре по разбиванию хребтовой кости, настольной игре в кости. Эти мероприятия будут идти два дня. 8 июля в конно-спортивном комплексе «Черемушки» в Иркутском районе состоятся конные скачки. Для лошадей бурятских пород подготовят две дистанции, расположенные не по кругу небольшого диаметра, как обычно бывает в этом виде спорта, а прямые, длиной 4 и 11,2 тысячи метров. Награждение победителей творческих и спортивных соревнований пройдёт во время церемонии закрытия фестиваля 8 июля.