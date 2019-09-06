В 130 квартале Иркутска стартовала выставка «Сокровищница народной культуры»

Иркутск, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Выставку произведений декоративно-прикладного искусства из собственного собрания представил Иркутский областной Дом народного творчества. Экспозиция расположилась на Ремесленном подворье в 130 квартале областного центра.

Как сообщает пресс-служба Дома народного творчества, часть представленных изделий регулярно участвует в выставках, но некоторые не экспонировались более десяти лет. Посетителям представится возможность увидеть художественные редкости и разнообразие ремесленных традиций региона.

На выставке «Сокровищница народной культуры» представлены работы мастеров из Иркутска, Братска, Усть-Кута, Большой Речки, Слюдянки, Усть-Ордынского и других населенных пунктов. Некоторые из мастеров незнакомы широкой публике, но их талант заслуживает внимания.

Среди представленных работ – художественная керамика малых форм, туеса и шкатулки из бересты, резная деревянная скульптура и утварь, сюжетная и орнаментальная роспись по дереву, произведения из конского волоса и многое другое.

КООРДИНАТЫ:

Выставка проходит с 6 по 29 сентября с 10:00 до 18:00. Место проведения: Иркутск, ул. 3 июля, 17А, 130 квартал, Ремесленное подворье.