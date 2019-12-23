В ангарском Китое после модернизации открылся кинозал

Ангарск, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В микрорайоне Китой Ангарского городского округа после модернизации открылся кинотеатр в ДК «Лесник», сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на Минкульт Иркутской области.

По результатам шестого конкурса Фонда кино субсидии из федерального бюджета получили еще кинотеатры Саянска и Братска, села Хомутово Иркутского района и поселка Усть-Уда Усть-Удинского района. В них работы уже завершаются, и учреждения будут открыты до конца 2019 года.

Фонд кино на проведение ремонта каждому кинотеатру предоставляет 5 млн рублей на безвозвратной основе. На эти средства для кинозалов закуплено современное цифровое оборудование. Обязательным условием программы поддержки кинотеатров в малых и средних городах является демонстрация фильмов отечественного производства в объеме не менее 50% киносеансов в квартал.

В китойском кинотеатре на первом сеансе маленькие зрители посмотрели мультфильм «Щенячий патруль: Суперпатруль 2». Для взрослых на вечерних сеансах показана комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2».

Программа поддержки кинозалов, расположенных в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тысяч человек, действует с 2015 года. Иркутская область принимает в ней участие с начала старта программы. За это время были модернизированы 20 кинозалов.