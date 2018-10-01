В чемпионате России по деревянной скульптуре, проходившем под Ангарском, победила команда из Воронежа

Ангарск, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Первый открытый чемпионат России по деревянной скульптуре «Лукоморье на Байкале» проходил в селе Савватеевка Ангарского округа в течение недели. Итоги были подведены 21 сентября.

Как сообщает пресс-служба администрации Ангарска, в результате чемпионом стала работа команды Александра Ивченко и Александра Алфёрова из Воронежа. Композиция «Легенды Байкала» представляет из себя деревянное панно с картой Священного озера.

Вице-чемпионами «Лукоморье-2018» объявлены Лев Брюханов из Москвы и команда Кирилла Кривощекова и Алексея Татаринова из Перми.

В дни чемпионата на территории базы отдыха «Лукоморье» над созданием скульптур в течение недели трудились 18 мастеров из 17 регионов страны. В списке участников – скульпторы из Москвы, Краснодара, Чебоксар, Воронежа, Челябинска, Перми, Тюмени, Иркутска, Шелехова, Комсомольска-на-Амуре, Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Барнаула. Работали скульпторы на свободную тему.

Напомним, с 2011 года именно в Савватеевке проходит международный фестиваль деревянной скульптуры «Лукоморье». Теперь здесь организован и чемпионат России.