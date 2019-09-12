|Культура
|13.09.2019
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В «Ёхор на Ангаре» зовут встать иркутян
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Иркутск, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 14 сентября на острове Юность проведут ежегодный флешмоб «Ёхор на Ангаре». Об этом сообщает пресс-служба Центра коренных народов Прибайкалья.
В программе – лотерея с памятными призами, мастер-классы от ведущих по традиционным движениям бурятского хоровода в современном национальном ритме, дискотека на свежем воздухе.
Для студентов проведут «битву вузов». Чтобы в ней поучаствовать, нужно прийти на праздник с символикой университета.
«Ёхор на Ангаре» начнётся в 18.00.