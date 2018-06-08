|Культура
|09.06.2018
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В Иркутске 10 июня откроется 17-й фестиваль поэзии на Байкале
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Иркутск, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске, Ангарске и Ольхонском районе с 10 по 17 июня будет проходить 17-й международный фестиваль поэзии на Байкале имени Анатолия Кобенкова. Об этом сообщают организаторы.
Мероприятия фестиваля пройдут в библиотеках Иркутска и Ангарска, на различных концертных площадках, а также на турбазе на берегу Байкала.
Гостями фестиваля станут поэты из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Грузии, Израиля, США, Монголии. Вход на все мероприятия свободный.
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