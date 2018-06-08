В Иркутске 10 июня откроется 17-й фестиваль поэзии на Байкале

Иркутск, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске, Ангарске и Ольхонском районе с 10 по 17 июня будет проходить 17-й международный фестиваль поэзии на Байкале имени Анатолия Кобенкова. Об этом сообщают организаторы.

Мероприятия фестиваля пройдут в библиотеках Иркутска и Ангарска, на различных концертных площадках, а также на турбазе на берегу Байкала.

Гостями фестиваля станут поэты из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Грузии, Израиля, США, Монголии. Вход на все мероприятия свободный.

КООРДИНАТЫ:

Фестиваль откроется 10 июня в 17.00 в пабе «Harat's» в 130 квартале по адресу: улица Седова, 2.

С подробной программой можно познакомиться на сайте мероприятия .