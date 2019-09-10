Иркутск, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 11 сентября презентуют книгу «По верховьям Лены и Киренги. Отчет землеустроителя. Воспоминания бухгалтера эвенкийского колхоза (1920-1940-е годы)». Торжественное мероприятие пройдет в областном краеведческом музее.

Как сообщает пресс-служба музея, книгу презентуют в отделе «Окно в Азию» в 15:00. Издание продолжает начатую в 2009 году серию «Землеустроительные экспедиции», цель которой – введение в научный оборот отчетов землеустроительных экспедиций 1920-х–1930-х годов, хранящихся в центральных и региональных архивах. Оригинал машинописного текста землеустроителя В.А. Некипелова «Лено-Киренгский колонизационный район» с вклеенными в него фотографиями хранится в отделе книжного фонда Иркутского областного краеведческого музея и публикуется впервые.

Книга содержит многочисленные новые данные о природе, населении, истории Качугского и Казачинско-Ленского районов Иркутской области. Она адресована географам, историкам, этнографам, краеведам и всем интересующимся данной темой.

Авторы-составители и редакторы издания – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии имени Миклухо-Маклая РАН Анна Сирина, доктор географических наук, ведущий научный сотрудник Института географии Сибирского отделения РАН, профессор Милана Рагулина.

Книга издана Иркутским областным краеведческим музеем в 2019 году тиражом 500 экземпляров в сотрудничестве с Институтом этнологии и антропологии имениа Миклухо-Маклая РАН, Институтом географии имени Сочавы СО РАН и Иркутским отделением Русского географического общества.

КООРДИНАТЫ:

Презентация состоится в 15:00 по адресу: Иркутск, улица 3 Июля, 21Б. Вход свободный. Телефон для справок 8(3952)25-98-20.