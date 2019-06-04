В Иркутске к 220-летию Александра Пушкина откроют выставку редких книг и графики

Иркутск, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском художественном музее 6 июня откроется выставка «В художнике исток творения», посвященная 220-летнему юбилею поэта Александра Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Иркутянам и гостям города предоставляется возможность увидеть произведения великого русского поэта через призму восприятия художника, иллюстрирующего книги классика. Истинным украшением выставки является коллекция подлинных графических работ Николая Кузьмина – одного из главных иллюстраторов произведений Александра Пушкина в 20 веке.

На выставке представлены в основном иллюстрации к «Евгению Онегину», созданные с 1931 по 1946 годы – цветные акварели к основным сюжетным линиям, а также рисунки тушью. Графические листы из собрания московского коллекционера Валерьяна Величко были подарены Иркутскому художественному музею в конце 1970-начале 1980 годов.

Дополняют выставку особо ценные экземпляры книг из редкого фонда библиотеки музея, в которых можно увидеть иллюстрации к пушкинским произведениям авторства Александра Бенуа, Ивана Билибина, Владимира Курдюмова, Владимира Фаворского, Леонида Хижинского, Татьяны Мавриной, Валентина Серова и других художников.

Так, впервые выставляются редчайшее издание Александа Пушкина «Сказки о царе Салтане» (1913), отпечатанное в Товариществе Сытина в технике хромолитографии; юбилейное издание поэмы «Полтава» (1949), вышедшее к 240-летию полтавской битвы, а также «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» (1950) с иллюстрациями, выполненными цинкографией.

Напомним также, что 6 июня иркутян приглашают посетить выставку «Играем «Пиковую даму» в Доме-музее Волконских. Она откроется 6 июня в 16:00 и приурочена к 220-летию со дня рождения Александра Пушкина. В библиотеке Молчанова-Сибирского 6 июня в 11:00 можно будет услышать запись произведения Александра Пушкина в исполнении Иннокентия Смоктуновского, Андрея Миронова и Владимира Высоцкого.

КООРДИНАТЫ:

Выставка «В художнике исток творения» будет работать в главном здании Иркутского художественного музея по адресу: улица Ленина, 5 до 6 июля 2019 года.

Телефон для справок: 8(3952)34-01-46.