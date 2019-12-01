Иркутск, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на Чертугеевском заливе построят киностудию. Она разместится по соседству с концертным залом. Об этом сообщил директор Иркутского областного кинофонда Андрей Сальников на пресс-конференции, посвященной выступлению в столице региона Эмира Кустурицы и его коллектива «The No smoking Orchestra».

– Мы только мечтать могли о том, что у нас будет киностудия. Но сейчас нам выделили землю в очень красивом месте на заливе, пять гектаров, рядом с концертным залом огромным будет у нас киностудия, – заявил Андрей Сальников.

Проект строительства поддержал губернатор Иркутской области Сергей Левченко, и новая киностудия, по задумке иркутского киносообщества, должна стать центром притяжения кинематографистов всей страны. Ее возведение необходимо для того, чтобы в Иркутске стали гораздо активнее снимать не только документальное, но и игровое кино.

Это заявление прокомментировал сербский режиссер.

– Я думаю, что у молодых людей появится возможность заниматься кинематографом, чтобы русская культура, как и всегда, представала перед нами в своей многогранности, – высказал свое мнение Эмир Кустурица.