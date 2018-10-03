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Культура
04.10.2018

В Иркутске на очередных «Научных weekend-ах» поговорят о вреде и сомнительной пользе массовой литературы

Иркутск, 4.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Кандидат филологических наук, и.о. заведующего кафедрой русской и зарубежной литературы Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций ИГУ Мария Штуккерт выступит в Иркутске с публичной лекцией «Несомненный вред VS сомнительная польза, или Почему следует изучать массовую литературу».

Как сообщают организаторы, лекция состоится в рамках второго сезона научно-популярного проекта «Научные weekend-Ы». «Это будет интересно и познавательно для всех, кто с книгой на «ты», – отмечают инициаторы.

Организаторы проекта – Иркутский государственный университет и Иркутская городская общественная организация «Клуб молодых ученых «Альянс». Он посвящен 100-летию первого университета Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Напомним, что второй, осенний, сезон «Научных weekend-ов» состоит из 15 лекций и продлится до 15 декабря. Участниками проекта уже стали доктор географических наук, профессор Татьяна Коновалова, доктор физико-математических наук, профессор Николай Буднев, кандидат филологических наук, доцент Александр Бондарев, кандидат юридических наук Максим Тирских. В рамках юбилейных мероприятий с авторской лекцией «Университет будущего» выступит исполняющий обязанности ректора ИГУ Игорь Бычков.

КООРДИНАТЫ:

Лекция пройдет в субботу, 6 октября, в Научной библиотеке имени Распутина ИГУ (ул. Лермонтова, 124). Начало в 11.00 часов. Вход свободный.

Справки по телефону: координатор проекта, президент ИГОО «Клуб молодых ученых «Альянс» Алексей Петров 89025-192178.

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