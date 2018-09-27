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28.09.2018

В Иркутске на выставке покажут книги о декабристах из редкого фонда «Молчановки»

Иркутск, 28.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском «Доме Волконских» 28 сентября открывается выставка «Декабристы – первые борцы за свободу». Об этом сообщает пресс-служба Иркутского музея декабристов.

Экспозиция посвящена столетию первой в истории выставки о декабристах, открывшейся в апреле 1918 года в Борисоглебске. В центре внимания – автор первой декабристской выставки и внук известного декабриста Сергей Волконский,  его книжное наследие и коллекция декабристской литературы в редком фонде библиотеки им. Молчанова-Сибирского.

Сергей Волконский – князь, искусствовед и театральный деятель, русский писатель, один из самых ярких представителей русского зарубежья, в венах которого течет кровь древнейших родов – Волконских и Бенкендорфов.

Именно он опубликовал первый и пока единственный том архива декабриста Сергея Волконского, а также оставил после себя более 70 публикаций, среди которых ценнейшие и признанные мэтрами сцены работы по искусству речи и художественному слову, русскому языку.

Также на выставке будет представлено более 20 книг декабристской тематики из редкого фонда Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки имени Молчанова-Сибирского конца 19-начала 20 веков.

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