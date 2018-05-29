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Культура
30.05.2018

В Иркутске открылась выставка «Женские радости»

Иркутск, 30.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усадьбе Сукачёва открылась выставка иркутского дизайнера и художника Анны Рядинской «Женские радости». Об этом сообщает пресс-служба музея.

В экспозиции представлены живописные и акварельные работы из авторских циклов «Женственность», «Калейдоскоп», «Цветы», «Радость». На своей персональной выставке «Женские радости» Анна Рядинская представляет работы из различных тематических циклов, созданных в разные годы.

Экспозиция дополнена работами дочери художницы Софии, которая, несмотря на юный возраст, является участницей множества выставок и художественных конкурсов.

Выставка «Женские радости» будет работать до 1 июля 2018 года.

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