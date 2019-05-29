В Иркутске откроется уличный «Мемориал погибшим домам»

Иркутск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 30 мая откроется уличная выставка проекта «Мемориал погибшим домам», созданного по инициативе Иркутской городской общественной организации содействия охране и защите памятников истории и культуры «Наследие». Об этом сообщают организаторы.

Соавтор проекта историк Алексей Петров представит иркутянам 50 домов Иркутска, которые были утрачены либо физически, и сейчас на этом месте находится автостоянка или построен новое здание, либо дом был утрачен как памятник истории и архитектуры.

У каждого дома своя судьба, появление каждого сопровождалось особенной историей, как и его исчезновение.

По замыслу организаторов, выставка поможет привлечь внимание государственных институтов, которые оставляют без должного внимания конкретные случаи целенаправленного уничтожения исторического облика Иркутска, внимание горожан к проблеме сохранения наследия города.

Кроме того, уличный проект направлен на информирование граждан об истории города, а популяризация его исторических деревянных зданий заставит всех нас чаще думать о нем. Выставка реализована при поддержке Фонда президентских грантов.

На открытии выступит мужской квартет Иркутской митрополии «Знамение», руководитель – протодиакон Антоний Смолин.

КООРДИНАТЫ:

Выставка откроется в 16.00 на площадке за Преображенской церковью на пересечении улицы Тимирязева и переулка. Волконского напротив театра-студии «Театр пилигримов».

Вход свободный.