|Культура
|30.05.2019
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В Иркутске откроется уличный «Мемориал погибшим домам»
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Иркутск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 30 мая откроется уличная выставка проекта «Мемориал погибшим домам», созданного по инициативе Иркутской городской общественной организации содействия охране и защите памятников истории и культуры «Наследие». Об этом сообщают организаторы.
Соавтор проекта историк Алексей Петров представит иркутянам 50 домов Иркутска, которые были утрачены либо физически, и сейчас на этом месте находится автостоянка или построен новое здание, либо дом был утрачен как памятник истории и архитектуры.
У каждого дома своя судьба, появление каждого сопровождалось особенной историей, как и его исчезновение.
По замыслу организаторов, выставка поможет привлечь внимание государственных институтов, которые оставляют без должного внимания конкретные случаи целенаправленного уничтожения исторического облика Иркутска, внимание горожан к проблеме сохранения наследия города.
Кроме того, уличный проект направлен на информирование граждан об истории города, а популяризация его исторических деревянных зданий заставит всех нас чаще думать о нем. Выставка реализована при поддержке Фонда президентских грантов.
На открытии выступит мужской квартет Иркутской митрополии «Знамение», руководитель – протодиакон Антоний Смолин.
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