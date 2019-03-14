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Культура
15.03.2019

В Иркутске откроется выставка петербургского художника Валерия Лукки

Иркутск, 14.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутской арт-галерее «Dias» 29 марта откроется выставка известного петербургского  художника Валерия Лукки. Об этом сообщает пресс-служба галереи.

В экспозицию войдут 32 работы. Для выставки в Иркутске отобраны преимущественно пейзажи, часть из них связана с античностью – с Римом и Грецией, где автор проводит часть года.

Как говорят искусствоведы, стилистика Валерия Лукки эксцентрична, поэтична, иронична, провокативна и аскетична одновременно, основана на нестандартных идеях, ходах, жестах, неожиданных решениях. Его работы могут быть и рефлексией, и переживанием, и суждением о времени.

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