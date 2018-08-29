|Культура
|30.08.2018
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В Иркутске покажут «Байкальскую КераМистику» от художников из семи стран
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Иркутск, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Музейной студии Иркутского областного краеведческого музея 31 августа откроется выставка художественной керамики «Байкал-КераМистика». Об этом сообщат пресс-служба музея.
На выставке зрители увидят оригинальную авторскую керамику 13 художников из семи стран мира: Японии, Словакии, Сербии, Португалии, Хорватии, Литвы и России. Многие из них – признанные звезды в мире современной художественной керамики. Авторы прошли серьезный конкурс на участие в проекте, в жюри конкурса участвовали художники разных стран мира. Произведения, представленные в экспозиции, выполнены в таких материалах, как глина, шамот, фаянс, фарфор, каменная масса, и в различных техниках: раку-обжига, редукционного, дровяного обжига и других.
Выставка будет работать до 23 сентября. В рамках неё пройдут мероприятия:
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