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Культура
30.08.2018

В Иркутске покажут «Байкальскую КераМистику» от художников из семи стран

Иркутск, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Музейной студии Иркутского областного краеведческого музея 31 августа откроется выставка художественной керамики «Байкал-КераМистика». Об этом сообщат пресс-служба музея.

На выставке зрители увидят оригинальную авторскую керамику 13 художников из семи стран мира: Японии, Словакии, Сербии, Португалии, Хорватии, Литвы и России. Многие из них – признанные звезды в мире современной художественной керамики. Авторы прошли серьезный конкурс на участие в проекте, в жюри конкурса участвовали художники разных стран мира. Произведения, представленные в экспозиции, выполнены в таких материалах, как глина, шамот, фаянс, фарфор, каменная масса, и в различных техниках: раку-обжига, редукционного, дровяного обжига и других.

Выставка будет работать до 23 сентября. В рамках неё пройдут мероприятия:

  • 7 сентября в 15.00 – презентация «Творчество современных художников-керамистов разных стран мира на примере участников симпозиума «Байкал-КераМистика» (вход свободный);
  • 8, 15 сентября в 15.00 – авторская экскурсия Татьяны Ерошенко по выставке «Байкал-КераМистика» (вход по прейскуранту);
  • 14 сентября в 15.00 – встреча «Проект «Байкал-КераМистика. История его развития» (вход свободный);
  • 21 сентября в 15.00 – мастер-шоу «Как рождается керамика. Процесс создания в режиме он-лайн» (вход свободный),
  • 22 сентября в 15.00 – презентация «Что такое огненная скульптура и личный опыт ее создания» (вход свободный).

КООРДИНАТЫ:

  • Адрес: улица Карла Маркса, 13.
  • Телефон: 8(3952)20-03-68.

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