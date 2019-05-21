В Иркутске покажут работы современных художников из Сибири и Дальнего Востока

Иркутск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В главном здании Иркутского художественного музея имени Сукачёва 16 мая откроется межрегиональная выставка «Сибирь – Дальний Восток», на которой покажут работы более полусотни авторов. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Иркутянам покажут произведения живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, созданные ведущими художниками страны за последние несколько лет. В Иркутском художественном музее будут представлены лучшие произведения современного изобразительного искусства. Имена авторов известны в стране и мире: народные художники РФ Михаил Омбыш-Кузнецов (Новосибирск) и Валериан Сергин (Красноярск), народный художник Бурятии Чингиз Шонхоров (Улан-Удэ); заслуженные художники РФ Иван Желиостов (Омск), Александр Клюев (Красноярск), Константин Войнов (Красноярск), Валентин Теплов (Красноярск), Шираб-Жамсо Раднаев (Улан-Удэ).

Также здесь можно будет увидеть творчество председателей региональных отделений Союза художников России — Натальи Сысоевой (Иркутск), Андрея Машанова (Омск), Вадима Иванкина (Новосибирск), Константина Кузьминых (Магадан). Многие произведения экспозиции входили в состав всероссийской выставки «Россия XIII», прошедшей в начале года в Центральном доме художника (Москва).

Выставка, объединяющая художников двух крупнейших макрорегионов России, имеет солидную историю: в 1956 году она проходила в Иркутске, в 1966 – в Тюмени. В 2015 году «Сибирь – Дальний Восток» увидели зрители Красноярска, а в августе 2016 года международная выставка с этим названием была открыта в Государственном художественном музее Нинбо (Китайская народная республика).

КООРДИНАТЫ:

Выставка откроется 22 мая в 16.00 в главном здании Иркутского художественного музея по улице Ленина, 5 и будет работать до 23 июня.

Вход на открытие – свободный.

Телефон для справок: 8(3952)34-01-46.