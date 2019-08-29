В Иркутске появится памятник школьному дневнику

Иркутск, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Памятник школьному дневнику откроют в Иркутске 1 сентября. Скульптурная композиция будет установлена в общеобразовательной школе №24 и станет подарком к 55-летию учреждения.

Как отмечает пресс-служба городской администрации, скульптура представляет собой раскрытый дневник, в котором стоят пятерки как символ успешной учебы, а также указана юбилейная дата. В левой части дневника изображены очертания двух ладоней – символ единства и преемственности выпускников и первоклассников. На страницах будет высечено стихотворение.

Торжественное открытие памятника состоится 1 сентября в 11:00 по адресу: Иркутск, улица Лермонтова, 299.