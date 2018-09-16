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17.09.2018

В Иркутске презентуют книгу-альбом известного фотохудожника Марины Свининой

Иркутск, 17.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В отделе книжного фонда Иркутского областного краеведческого музея 18 сентября состоится презентация книги-альбома известного иркутского фотохудожника Марины Свининой «Обитель сновидений». Об этом сообщает пресс-служба музея.

Альбом включает в себя около 90 черно-белых фотографий, созданных в период с 1980-го по 2008 годы. Изображения дополнены художественными текстами (стихотворениями Тютчева, Фета, Рильке, Гильвика и самой Марины Свининой, а также прозой Флоренского, Иманаковой и т.д.). Выпущенный тиражом в 250 экземпляров, уже скоро он станет библиографической редкостью.

Марина Свинина – член Союза фотохудожников России, первая женщина-фотохудожник Иркутска. Занимается фотографией с пятнадцати лет, а с 1979 года принимает участие в выставках. Работала во всех иркутских театрах, около десяти лет являлась сотрудником Иркутского областного краеведческого музея, в настоящее время сотрудничает с областными и центральными газетами и журналами.

КООРДИНАТЫ:

  • Презентация начнётся в 16.00.
  • Адрес: улица Карла Маркса 13, 3 этаж (читальный зал отдела книжного фонда).
  • Телефон: 8(3952) 25-98-20.
  • Вход свободный.

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