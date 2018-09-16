|Культура
|17.09.2018
|
|
В Иркутске презентуют книгу-альбом известного фотохудожника Марины Свининой
|
Иркутск, 17.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В отделе книжного фонда Иркутского областного краеведческого музея 18 сентября состоится презентация книги-альбома известного иркутского фотохудожника Марины Свининой «Обитель сновидений». Об этом сообщает пресс-служба музея.
Альбом включает в себя около 90 черно-белых фотографий, созданных в период с 1980-го по 2008 годы. Изображения дополнены художественными текстами (стихотворениями Тютчева, Фета, Рильке, Гильвика и самой Марины Свининой, а также прозой Флоренского, Иманаковой и т.д.). Выпущенный тиражом в 250 экземпляров, уже скоро он станет библиографической редкостью.
Марина Свинина – член Союза фотохудожников России, первая женщина-фотохудожник Иркутска. Занимается фотографией с пятнадцати лет, а с 1979 года принимает участие в выставках. Работала во всех иркутских театрах, около десяти лет являлась сотрудником Иркутского областного краеведческого музея, в настоящее время сотрудничает с областными и центральными газетами и журналами.
КООРДИНАТЫ:
ТЕПЕРЬ: новости культуры в Иркутске и области — в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости культуры в Иркутске и области — в Telegram