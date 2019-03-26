В Иркутске состоится первое заседание совета местного отделения Российского исторического общества

Иркутск, 27.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В отделе истории Иркутского областного краеведческого музея 28 марта состоится первое заседание совета отделения Российского исторического общества (РИО) в Иркутске.

Как сообщает пресс-служба музея, на повестке дня – утверждение руководства отделения и обсуждение плана работы на предстоящий год.

Ожидается, что мероприятие посетят члены президиума РИО – директор Института российской истории РАН Юрий Петров и исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский, – а также председатель отделения РИО во Владивостоке, врио директора Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Николай Крадин. Также в заседании примут участие директор Иркутского областного краеведческого музея Сергей Ступин, заместитель директора ИОКМ Татьяна Пушкина и представители научного исторического сообщества Иркутской области.

Одним из центральных направлений деятельности нового отделения РИО в Иркутске станет участие в федеральном проекте по созданию историко-просветительских выставок на железнодорожных вокзалах и станциях. Напомним, что эта большая задача в прошлом году была поставлена перед Российским историческим обществом, Институтом российской истории РАН и ОАО «Российские железные дороги» президентом России по итогам заседания президентского совета по межнациональным отношениям. Уже летом этого года выставки, посвященные истории сибирских и дальневосточных регионов, появятся на железнодорожных станциях легендарной Байкало-Амурской магистрали.

Начало заседания в 15.00 по адресу: ул. Карла Маркса, 2.

СПРАВКА:

Российское историческое общество было воссоздано в традициях дореволюционного Императорского Русского исторического общества 20 июня 2012 года. Его учредителями стали 27 ведущих российских учреждений образования, науки и культуры, среди которых Российская академия наук, МГУ имени Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, МГИМО, Государственный исторический музей, Государственная Третьяковская галерея, Эрмитаж, Российская государственная библиотека и многие другие. На сегодняшний день отделения РИО созданы уже более чем в 50 регионах страны. Согласно Уставу, целью РИО является объединение усилий общества, государства, ученых и любителей истории для формирования общероссийской исторической культуры на основе объективного изучения, освещения и популяризации отечественной и мировой истории, сохранения национальной памяти.