Иркутск, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске состоится ярмарка эко-фильмов в рамках фестиваля экологических видео «Минута для будущего».

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, мероприятие пройдет 8 сентября в 16.00 в Иркутской областной библиотеке имени Молчанова-Сибирского. Вниманию зрителей будут представлены видеоролики на экологическую тематику продолжительностью до трех минут, созданные в рамках международного конкурса «Минута для будущего». На ярмарке фильмов можно бесплатно получить экологические ролики для просвещения в любых учебных заведениях. В программе запланирована презентация фильмов с комментариями экспертов, объявление и трансляция фильмов победителей и концерт вокальной студии «Пой, friend!».

Кроме того, с 18.00 фестивальные мероприятия продолжатся в необычном театре с Зеленой дорожкой на Нижней Набережной (напротив пешеходного моста). В программе запланирован последний рейс агитпоезда Акции #Скажи_мусору_НЕТ! и концертная программа «Минута для будущего», в рамках которой состоятся флешмоб «Прощание с мусором», подведение итогов акции. Все желающие смогут посетить музей под открытым небом, концерт на необычных музыкальных инструментах группы «Этнобит» и другие мероприятия.

Организаторы: Благотворительный фонд «Подари Планете Жизнь», администрация Иркутска, Региональный оператор по общению с ТКО «РТ-НЭО Иркутск», министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, управление губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.