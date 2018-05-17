В Иркутске стартовал фестиваль #Иркнига

Иркутск, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 18 мая состоялось открытие книжного фестиваля, организованного инициативными горожанами. В работе ярмарки примут участие 30 издательств, на трех площадках пройдут более 40 литературных мероприятий.

Как сообщил организатор фестиваля Александр Верхозин, #Иркнига была собрана по крупицам, усилиями людей доброй воли, при поддержке местных спонсоров, администраций Иркутска и области.

– Мы попробовали сделать фестиваль своими руками. Возможно, уже в понедельник я прочитаю про нас много интересного и нового. Однако мы не могли не сделать этот фестиваль. Он нужен иркутянам, а значит, не может не существовать. Я призываю людей поддержать нас, посещать лектории и, конечно, покупать книги, чтобы поддержать издательства, – пояснил он.

В книжной ярмарке примут участие экспоненты из Иркутска, Красноярска, Улан-Удэ и Москвы, в том числе издательства «Самокат», «Настя и Никита», «Карьера Пресс», «Редкая птица», «НоваПринт», «КП-Байкал», «Манн, Иванов и Фербер», «Зебра Е», «Синдбад», книжные магазины «Кукуля», «Бакен», «ПродаЛитъ», Галерея Виктора Бронштейна, Иркутский областной краеведческий музей и другие. На разных площадках фестиваля пройдут 40 мероприятий: мастер-классы, встречи с российскими и зарубежными писателями.

Уже в первый день фестиваля пройдет лекция главного редактора издательства «Пешком в историю» Александры Литвиной на тему «Табу в детской книге», в культурном центре Александра Вампилова состоится встреча с писательницами Селин Минар (Франция) и Марион Пошманн (Германия). На следующий день, 19 мая, в книжном магазине «ПродаЛитъ» представит свою книгу и фильм о художнике Эдике Штейнберге французский писатель и режиссер Жиль Бастианелли.

Литературный критик, главный редактор портала «Горький» Константин Мильчин примет участие в дискуссии «Что модно читать в 2018 году». Программный директор Межрегиональной федерации чтения Михаил Фаустов проведет финалы конференции Восток чемпионата по чтению вслух среди взрослых «Открой рот» и среди старшеклассников «Страница 18».

Кроме того, иркутяне смог послушать лекции про первый иркутский комикс, Виктор Бронштейн расскажет о мистике и творчестве скульптора Даши Намдакова, а директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев – об астрономии в книгах. В рамках #Иркниги пройдет поэтический конкурс «Поэты в городе», литературный квиз для подростков, презентация фестиваля текстов об искусстве Вазари, круглые столы о книжной иллюстрации, поиску издателя и организации книжных фестивалей.

По словам начальника управления культуры, туризма и молодежной политики администрации Иркутска Виталий Барышников, для мэрии проведение фестиваля стало принципиально важным проектом.

– Возможность окунуться в атмосферу интеллектуальных дискуссий, интересных встреч – это то, чего, зачастую, нам не хватает. Я рад, что есть инициативные иркутяне, которые взяли организацию фестиваля на свои плечи, и есть иркутские компании, взявшиеся оказать поддержку. Как только мы услышали печальную новость о предполагаемой отмене фестиваля, в мэрии решили, что он нужен, и все необходимое от города мы готовы сделать. И мы этот проект точно не оставим и впредь, – отметил представитель мэрии.

Напомним, в это время должен был пройти второй Иркутский международный книжный фестиваль (ИМКФ), но его отменили из-за отказа фонда Олега Дерипаски «Вольное дело» финансировать мероприятие. Позже представители спонсора фестиваля заявили о том, что ИМКФ, возможно, просто перенесут на вторую половину 2018 года. Однако инициативная группа приняла решение провести собственный фестиваль. Генеральным спонсором фестиваля #Иркнига выступили Иркутская нефтяная компания, ТРЦ «Модный квартал» и магазин «Алмаз».

Полная программа фестиваля доступна по ссылке: yadi.sk/i/N1b_eiAl3VhZHS .