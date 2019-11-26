В Иркутске стартовал международный конкурс молодых органистов «Байкальская токката»

Иркутск, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Международный конкурс молодых органистов «Байкальская токката» стартовал в Иркутске 27 ноября. Об этом сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на министра культуры и архивов Иркутской области Ольгу Стасюлевич.

Орган – это один из самых сложных музыкальных инструментов мира. Игре на нём в России обучают в консерваториях и в нескольких музыкальных колледжах, среди которых – Иркутский областной музыкальный колледж имени Фредерика Шопена, где игра на органе является дополнительной специальностью. Орган изготавливается индивидуально для каждого помещения, высота инструмента может достигать 15 метров. В России не более двадцати таких инструментов.

Участниками конкурса «Байкальская токката» являются 20 исполнителей из консерваторий и музыкальных колледжей Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Саратова, Новосибирска, Красноярска, а также Казахского национального университета искусств (Нур-Султан), Государственной консерватории Узбекистана (Ташкент). Самому младшему конкурсанту 10 лет, он учится в специальной музыкальной школе при Новосибирской государственной консерватории.

Организатором конкурса является министерство культуры и архивов Иркутской области и Иркутский областной музыкальный колледж имени Фридерика Шопена. Конкурс проводится во второй раз. Он проходит в органном зале Иркутской областной филармонии. Все участники «Байкальской токкаты» должны исполнить как классическую музыку, так и произведения современных авторов. Их выступления оценивают именитые органисты из Польши, Казахстана, России. Завершится конкурс 30 ноября награждением лауреатов и гала-концертом. Победителей конкурса ожидают специальные призы – концертные выступления в Красноярске и Новосибирске, главный приз – гастрольный тур по городам Польши.