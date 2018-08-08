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Культура
08.05.2018

В иркутском драмтеатре 13 мая покажут премьеру «Ипохондрика»

Иркутск, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский драмтеатр имени Охлопкова 13 мая представит премьерный показ спектакля «Ипохондрик» по одноименной пьесе Алексея Писемского. Об этом сообщает пресс-служба театра.

– Пьеса «Ипохондрик» написана в предреформенный период в 1851 году, но характеры персонажей автором изображены так ярко и мощно, они настолько наполнены любовью и притворством, добром и злом, что до сих пор являются актуальными. В этом красочном хороводе лиц, судеб, историй каждый может найти отражение самого себя, – отмечает народный артист России Иосиф Фекета.

«Ипохондрик» Алексея Писемского повествует о Николае Михайловиче Дурнопечине, инфантильном, закомплексованном мужчине, который всю свою жизнь прячется «за спиной» у невиданной болезни – ипохондрии. Прослышав об этом загадочном недуге, чуть ли не со смертельным исходом, в имение Дурнопечина съезжаются дальние родственники, чтобы навестить дядюшку да оторвать кусок побольше от его огромного состояния.

Сейчас актёры наносят последние штрихи к образам своих персонажей, «обживают» декорации и костюмы, примеряют маски, которые будут являться главному герою в самых страшных снах и оттачивают танцы.

Спектакль начнётся в 18.30.

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