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18.03.2019

В иркутском драмтеатре начали репетировать «Горе от ума»

Иркутск, 18.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском драматическом театре имени Охлопкова начали приступили к репетициям пьесы «Горе от ума» Александра Грибоедова. Об этом сообщает пресс-служба драмтеатра.

Самая главная задача, по словам главного режиссёра Станислава Мальцева, – сделать живой спектакль. Освободить, по возможности, от сценических штампов эту знаменитую пьесу, которая чудовищно обросла ими за два века и попытаться её приблизить к нам сегодняшним, но не грубо и вульгарно, а тонко, интересно, ассоциативно и творчески.

Напомним, в начале марта в драмтеатре поставили премьеру спектакля «В день свадьбы» по пьесе Виктора Розова. Режиссёр спектакля – заслуженный артист России Геннадий Гущин. Художник-постановщик – заслуженный деятель искусств России Александр Плинт. Художник по костюмам – Оксана Готовская. Музыкальное оформление – Андрей Волченков.

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