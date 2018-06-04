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Культура
04.06.2018

В иркутском драмтеатре начались репетиции спектакля «Холстомер»

Иркутск, 4.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Артисты Иркутского академического драматического театра имени Охлопкова приступили к репетициям спектакля «Холстомер» по одноимённой повести Льва Толстого. Постановщиком выступил известный московский режиссер Сергей Землянский, сообщает пресс-служба драмтеатра.

Премьера спектакля запланирована на сентябрь 2018 года, в дни, когда мировая литературная и театральная общественность будет отмечать 190 лет со дня рождения великого русского писателя Льва Толстого.

Напомним, уникальность спектакля «Холстомер» состоит в том, что в нем не будет слов. Такого в театральной истории Иркутска еще не было: Иркутский академический станет в этом плане первооткрывателем. Текст повести Толстого режиссер переведет на язык жестов, пластики и движений.

– Словом можно обмануть, за словами легко спрятаться, – отмечает Сергей Землянский. – И это очень часто происходит в наши дни. А тело не обманет, язык тела чист, свободен от лицемерия и фальши. В пластике можно острее, точнее и красочнее выразить и мысли, и эмоции, заложенные в произведении, и даже глубокие философские обобщения. Во всяком случае, это интересно, это иначе, чем мы привыкли.

СПРАВКА:

  • Сергей Землянский – режиссер-хореограф, актер, педагог, лауреат национальной премии в Латвии «Spelmanu nakst», лауреат премий «Прорыв», «ZAZEРКАЛЬЕ», режиссёр совместного проекта «Синдром Орфея» швейцарского театра «Vidy-Lausanne», SounDrama studio, школы при балете Мориса Бежара и Международной конфедерации театральных союзов. Родился в Челябинске.
  • Основатель театрального направления «Новая пластическая драма», стиля wordless («меньше слов»), где произведения классиков мировой литературы представлены без слов, в «переводе» на язык движения, жестов, мимики, где остается только самый глубокий смысл, очищенный от ложности слов.

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