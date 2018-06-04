|Культура
|04.06.2018
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В иркутском драмтеатре начались репетиции спектакля «Холстомер»
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Иркутск, 4.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Артисты Иркутского академического драматического театра имени Охлопкова приступили к репетициям спектакля «Холстомер» по одноимённой повести Льва Толстого. Постановщиком выступил известный московский режиссер Сергей Землянский, сообщает пресс-служба драмтеатра.
Премьера спектакля запланирована на сентябрь 2018 года, в дни, когда мировая литературная и театральная общественность будет отмечать 190 лет со дня рождения великого русского писателя Льва Толстого.
Напомним, уникальность спектакля «Холстомер» состоит в том, что в нем не будет слов. Такого в театральной истории Иркутска еще не было: Иркутский академический станет в этом плане первооткрывателем. Текст повести Толстого режиссер переведет на язык жестов, пластики и движений.
– Словом можно обмануть, за словами легко спрятаться, – отмечает Сергей Землянский. – И это очень часто происходит в наши дни. А тело не обманет, язык тела чист, свободен от лицемерия и фальши. В пластике можно острее, точнее и красочнее выразить и мысли, и эмоции, заложенные в произведении, и даже глубокие философские обобщения. Во всяком случае, это интересно, это иначе, чем мы привыкли.
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