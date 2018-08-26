В Иркутском драмтеатре назначен новый главный режиссер

Иркутск, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Новым главным режиссером Иркутского академического драматического театра имени Охлопкова стал Станислав Мальцев.

Как сообщает пресс-служба театра, об этом стало известно на сборе труппы перед началом 169-го сезона. Станислав Мальцев уже известен иркутскому зрителю по постановке «Царь Федор Иоаннович» Алексея Толстого, где он выступил в качестве режиссера-постановщика.

– Для меня большая честь работать в вашем театре, – поделился своими впечатлениями новый главреж. – Я долго обдумывал предложение, которое сделал мне директор театра. И решающим фактором стала близость по духу с Иркутской драмой в том направлении, в котором он работает – и с точки зрения творчества, и с точки зрения взглядов артистов и других его работников на театральное искусство, и с точки зрения литературы, которую представляет академический театр.

Также Станислав Мальцев поделился своими планами относительно новых постановок. По его словам, в скором времени он обратится к одной из самых актуальных на сегодняшний день пьес русской классической литературы, которую многие начинают забывать, – «Горе от ума» Александра Грибоедова.

Также о планах на сезон рассказал директор театра Анатолий Стрельцов:

– Сезон у нас с вами будет, как всегда, плодотворным. Мы выпустим спектакли, репетиции которых начали еще в прошлом сезоне. Нас ожидают гастроли – по области (Братск и Усть-Илимск), в Израиль и во Францию, обменные гастроли с Камчатским театром драмы и комедии и другие. Мы начнем работу над новыми постановками. Так, Геннадий Гущин приступит к сценическому воплощению пьесы Виктора Розова «В день свадьбы». К Новому году мы порадуем наших зрителей новым концертом в рамках музыкального проекта «Рождественские встречи», а самых маленьких театралов – новогодним представлением. Открывать Год театра мы будет фестивалем «Театральная провинция», куда включим все то театральное, что только есть в нашем городе. Мы постараемся привлечь не только профессиональные театры, но и школьные, любительские и негосударственные коллективы. И на неделю сделаем так, чтобы весь Иркутск окунулся в атмосферу театра.

Свои двери для зрителей Иркутский драмтеатр откроет 14 сентября. 169-й театральный сезон он начнет спектаклем без слов по одноименной повести Льва Толстого «Холстомер» приглашенного московского режиссера Сергея Землянского.