В Иркутском кинофонде выпустили трейлер к документалке об Эмире Кустурице

Иркутск, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной кинофонд презентовал трейлер к документальному фильму «Corps Diplomatique» о легендарном Эмире Кустурице и его музыкальной группе «The No Smoking Orchestra». Впервые сотрудники кинофонда познакомились с Эмиром Кустурицей в 2018 году, когда он со своим музыкальным коллективом приезжал в Иркутск на Международный музыкальный фестиваль академической музыки «Звезды на Байкале». Тогда в Иркутском областном кинофонде состоялась творческая встреча. Живое общение и знакомство с музыкантом и режиссером вдохновило и стало отправной точкой для создателя фильма, сообщает пресс-служба кинофонда. Съемки картины начались в 2019 году. Режиссер и оператор картины Полина Степанова проехала с музыкантами часть мирового гастрольного тура по России, посвященного двадцатилетию группы и выходу нового альбома «Corps Diplomatique». А в 2020 году съемки прошли в Сербии на фестивале кино и музыки «Kustendorf». В планах – продолжение съемок на концертах в Европе, а также на Фестивале русской музыки «Kustendorf CLASSIC». Одним из интересных элементов фильма станут мультипликационные эпизоды. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: zen

иркутск

приоритет культура Тэги: View the discussion thread.