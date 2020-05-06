В Иркутском краеведческом музее подготовили выставку агитплакатов «Вдохновение для Победы»

Иркутск, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной краеведческий музей с 7 мая запустил новую онлайн-выставку «Вдохновение для Победы». Зрителям представлено 14 агитплакатов из фондов учреждения.

Как сообщает пресс-служба музея, плакаты во время войны были одним из массовых побуждающих средств агитации, действуя наравне с газетами и радио.

– Во время войны художники вели сражение с врагом на своем особенном фронте. Плакатисты и карикатуристы являлись авангардом и главной ударной силой. Их работы были мощным оружием, внушая советским людям стойкость, ненависть к врагу и жизнеутверждающий оптимизм наряду с умением видеть в самом сильном противнике смешное и презренное, – говорят сотрудники музея.

Выставка доступна в электронном виде на официальном сайте музея. Сами плакаты размещены в окнах музейной студии учреждения.