В Иркутском музтеатре поставили балет «Щелкунчик»

Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Лучшим новогодним подарком для театральной публики Иркутска станет балет «Щелкунчик», поставленный в Иркутском музыкальном театре имени Загурского. Премьера постановки состоится 13 и 14 декабря. Телеинформ побывал на генеральной репетиции балета. Сразу стоит отметить, что постановка является полностью классической. В ней звучит музыка Петра Чайковского, используются характерные для той эпохи костюмы и декорации, а артисты выполняют те движения и элементы, которыми славится русский балет в традиционном его понимании. Зрители увидят на сцене пачки и пуанты, изящные жесты, много пластики и самое настоящее рождественское чудо. «Щелкунчика» поставил в Иркутске известный московский балетмейстер, художественный руководитель театра «Русский балет», народный артист СССР Вячеслав Гордеев. Его работы уже знакомы иркутскому зрителю. Ранее он ставил «Дон Кихота» Людвига Минкуса и «Шахеразаду» Николая Римского-Корсакова. – Балет тот самый, но в моей редакции. Моя хореография, совмещенная с гениальной музыкой Петра Чайковского и вашими артистами. Специально для Иркутска московские художники по костюмам и декорациям сделали этот спектакль. Он получил новое дыхание, стал более современным, ярким, более «молодым». Каждая труппа диктует определенные условия. Труппа вашего театра молодая, непосредственная. Может, не такая подготовленная в профессиональном смысле, но очень эмоциональная. Поэтому все это учитывал художник и создавал костюмы под них. То же самое с декорациями. Они более фантастические, чем у меня в спектакле, – отмечает Вячеслав Гордеев. Также он добавил, что существует две версии «Щелкунчика». Одна – для более взрослой публики, как и полагается, двухактная, с антрактом. Другая – для детей, адаптированная для новогодних елок, но без потери смысла и основных музыкальных тем. Также для детской версии придумано совершенно другое оформление. Акцент в нем будет сделан на видео и мультимедийные технологии. Например, абсолютно «мультяшный» снег, панорамы сказочного леса, городка сладостей и других локаций этой истории. Мультимедийную версию «Щелкунчика» будут показывать только в период новогодних праздников, а полная двухактная постановка войдет в постоянный репертуар Иркутского музыкального театра. На вопрос о том, сколько артистов задействовано в спектакле, Вячеслав Гордеев ответил, что привлечены все «танцевальные» ресурсы театра и его студий. В постановке участвуют даже дети, которые учатся в детской балетной студии при музыкальном театре. – Труппа театра, конечно, заметно выросла в профессиональном плане с момента нашей последней встречи. Однако в «Щелкунчике» мне все же пришлось убрать некоторые сложные элементы, с которыми артисты не смогли справиться. Но это уже академическое искусство, оно требует особой подготовки. Однако я нашел адекватные варианты замены, чтобы это не отражалось на образе персонажей, – заметил Вячеслав Гордеев. Отметим, что ставить «Щелкунчика» начали в первых числах октября этого года. Всего в спектакле задействовано около 40 артистов Музтеатра и еще около 15 – учащиеся балетной студии. Главную партию танцует приглашенная балерина Екатерина Сабанцева. Она окончила Новосибирское государственное хореографическое училище, работала в Ростове, дипломант конкурсов «Русский балет», «Молодой балет мира», лауреат третьей степени международного конкурса «Dance Moscow», имеет диплом международного конкурса MIBC 13. Артистку можно будет увидеть только на премьерных и новогодних показах, затем ей на замену определят иркутскую балерину. Роль Принца исполняет Дмитрий Михеев. В интервью журналистам он признался, что вообще занялся балетным искусством достаточно поздно и даже не думал, что когда-нибудь исполнит главную партию в таком знаковом спектакле. Артист отметил, что его роль довольно тяжела в физическом плане, но тем не менее, ему удалось с ней справиться. В декабре «Щелкунчика» покажут трижды: 13, 14 и 31 декабря. Также есть несколько показов в январские новогодние каникулы. Алина Майская, Телеинформ. Фото автора Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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