В иркутском ТЮЗе стартует «Байкальский талисман»

Иркутск, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - С 5 по 11 сентября на сцене Иркутского ТЮЗа имени Вампилова проходит первый международный театральный фестиваль «Байкальский талисман». Об этом сообщает пресс-служба театра.

В первом международном театральном фестивале «Байкальский талисман» фестивале примут участие девять театров, состоится 11 показов.

Участие в фестивале «Байкальский талисман» примут театры из Иркутской области и города Иваново, Республик Бурятия и Саха (Якутия), Республики Корея и Монголия. Из Улан-Батора на фестиваль приедут Монгольский Государственный Академический Театр Драмы и Монгольский Государственный театр кукол.

Республику Бурятия представят Государственный Бурятский академический Театр драмы имени Хоца Намсараева и Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр». Также Иркутск посетит Театральная компания Мён Пум из Сеула. Театр юного зрителя Республики Саха (Якутия) играет сценическую версию поэмы-олонхо «Красный шаман», спектакль является лауреатом многих российских и международных конкурсов.

Иркутский ТЮЗ имени Вампилова на своей сцене представит две постановки: на открытии зрители увидят спектакль «Небесная дева-лебедь», на закрытии – «Легенды седого Байкала». На родной сцене выступит и Иркутский областной театр кукол «Аистёнок». Кроме того, в афишу фестиваля вошёл показ спектакля Ивановского областного театра кукол, который в это время будет находиться в Иркутске в рамках федеральной программы «Большие гастроли».

Напомним, основной идеей фестиваля является показ спектаклей, созданных на основе национальной литературы или фольклора разных народов. Постановки в первую очередь предназначены для детской и подростковой аудитории. Некоторые из них исполняются на национальном языке с синхронным переводом на русский язык.