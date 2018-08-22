ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Культура
22.08.2018

В Иркутской области открыт прием заявок на участие в фестивале «Театральное Приангарье»

Иркутская область, 22.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский драмтеатр начнет 2019 год, объявленный Годом театра, с областного фестиваля «Театральное Приангарье».

Как сообщает пресс-служба театра, фестиваль пройдет с 25 января по 2 февраля 2019 на театральных площадках Иркутска.

Его участниками могут стать: драматические, музыкальные, молодёжные, негосударсвенные и любительские театры области. Каждый театр представляет на фестиваль лучшую, по его мнению, театральную постановку.

Заявки на участие принимаются до 1 октября 2018 года. Решение о включении спектакля в фестивальную афишу сообщается театру-участнику не позднее 15 октября 2018 года.

Организационный комитет Областного театрального Фестиваля «Театральное Приангарье»: 664003, Иркутск, ул. Карла Маркса,14. Тел/факс:. (3952) 20-31-12, 20-04-87. Телефон для справок 24-11-26, e-mail:. Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Областной театральный фестиваль «Театральное Приангарье» призван стать главным смотром творческих и организационных ресурсов профессиональных, негосударственных и любительских театральных коллективов области, отмечают организаторы.

ТЕПЕРЬ: новости культуры в Иркутске и области — в Telegram

Читатель Толстов: обзоры литературных новинок
Загрузка...

Новые фильмы: ежемесячные обзоры от ИА Телеинформ

Иркутская афиша Время золотых полтинников: что происходило в рок-музыке 50 лет назад? Иркутская VIP-прослушка: что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске