|Культура
|22.08.2018
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В Иркутской области открыт прием заявок на участие в фестивале «Театральное Приангарье»
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Иркутская область, 22.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский драмтеатр начнет 2019 год, объявленный Годом театра, с областного фестиваля «Театральное Приангарье».
Как сообщает пресс-служба театра, фестиваль пройдет с 25 января по 2 февраля 2019 на театральных площадках Иркутска.
Его участниками могут стать: драматические, музыкальные, молодёжные, негосударсвенные и любительские театры области. Каждый театр представляет на фестиваль лучшую, по его мнению, театральную постановку.
Заявки на участие принимаются до 1 октября 2018 года. Решение о включении спектакля в фестивальную афишу сообщается театру-участнику не позднее 15 октября 2018 года.
Организационный комитет Областного театрального Фестиваля «Театральное Приангарье»: 664003, Иркутск, ул. Карла Маркса,14. Тел/факс:. (3952) 20-31-12, 20-04-87. Телефон для справок 24-11-26, e-mail:. Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Областной театральный фестиваль «Театральное Приангарье» призван стать главным смотром творческих и организационных ресурсов профессиональных, негосударственных и любительских театральных коллективов области, отмечают организаторы.
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