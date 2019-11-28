В Молчановке в начале декабря презентуют справочник «Краеведы Земли Иркутской»

Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутской библиотеке имени Молчанова-Сибирского 6-8 декабря 2019 года пройдут вторые краеведческие чтения «Краеведение Приангарья». Об этом сообщает пресс-служба организации.

Чтения начнутся с панельной дискуссии «Краеведения хватит на всех!». В ней примут участие опытные краеведы и эксперты-учёные. Прозвучат модульные доклады по направлениям: библиотечное, школьное и туристическое краеведение, краеведение исследователей-любителей и состоится их обсуждение. Затем с сообщениями по актуальным темам по истории малой родины выступят краеведы Иркутска и Иркутской области.

В эти дни состоится презентация справочника «Краеведы Земли Иркутской», подготовленного специалистами научной библиотеки имени Молчанова-Сибирского и торжественное подведение итогов областного конкурсов аудиогидов: областного «Маршрутами Приангарья» и городского «Маршруты Иркутска». На этот конкурс в рамках проекта Президентского гранта «Маршруты Иркутска» представили авторские аудиогиды иркутяне.

Во время работы чтений откроется краеведческий форум «Иркутск как есть», организатором которого является Клуб молодых ученых «Альянс». Его мероприятия также разнообразны: это и выступления с докладами по проблемам сохранения историко-культурного наследия Иркутска, и презентации краеведческой литературы, и подведение итогов конкурса «История моя», и уличная экскурсия для всех желающих «Прогулка по старому Иркутску».