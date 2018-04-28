В Приангарье к 9 Мая запланировано более 40 культурных мероприятий

Иркутская область, 1.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Более 40 мероприятий, посвященных 73-й годовщине со Дня Победы, подготовлено в областных театрах, библиотеках, музеях и других учреждениях культуры. Это выставки, концерты, показы спектаклей и кино, уроки мужества и творческие встречи.

Как сообщает пресс-служба регправительства, в Иркутской областной филармонии 9 мая состоится гала-концерт «Песни военных лет из репертуара Дмитрия Хворостовского» памяти всемирно известного оперного певца. Это программа открытия восьмого международного фестиваля оперной музыки «Дыхание Байкала». Участие в ней примет Губернаторский симфонический оркестр, солировать будет народная артистка России Лариса Марзоева (Красноярск). Также ко Дню Победы в областной филармонии пройдут концерты органной музыки, Камерного хора Губернаторского симфонического оркестра, эстрадно-вокальной студии ИГМУ Cantantes, ансамбля «Барокко», солиста-баритона Майдара Аюуша.

Иркутский академический драматический театр имени Охлопкова 6 мая покажет историю любви в военное время «Мой бедный Марат», 8 мая – постановку Геннадия Шапошникова «Завтра была война». В Иркутском музыкальном театре имени Загурского 9 мая состоится благотворительный концерт для ветеранов Великой Отечественной войны и тыла. В Иркутском областном театре юного зрителя имени Вампилова ко Дню Победы приурочили литературно-музыкальную композицию «Без войны». Ее зрителями станут школьники и воины Иркутского гарнизона.

Кроме того, 9 мая в Доме кино Иркутского областного кинофонда пройдет бесплатный показ военной драмы «Три дня до весны» о событиях во время блокады Ленинграда. Фильм режиссера Александра Касаткина вышел на экраны в 2017 году. 14 и 28 мая лучшие художественные фильмы, посвященные Великой Отечественной войне, с тифлокомментариями покажут в Иркутской областной специальной библиотеке для слепых.

Специальная программа ко Дню Победы разработана в Иркутском областном краеведческом музее. 9 мая в течение всего дня на ледоколе «Ангара», который является отделом музея, будут демонстрировать документальные фильмы. В отделе истории 4 мая покажут литературно-историческую композицию «Берлин 45-го», составленную по мемуарам военной переводчицы Елены Ржевской «Берлинский дневник». 9 мая отдел объявляет День открытых дверей для ветеранов Великой Отечественной войны, тыла и участников военных событий. С 10.00 до 18.00 посетители могут увидеть выставки «История Прибайкалья с древнейших времен до начала 20 века», «Иркутская область в 20 веке. Страницы истории», а также выставку, посвященную 1155-летию возникновения славянской письменности.

Выставки книг, фотографий, ретрогазет и грампластинок будут работать в государственных библиотеках Приангарья. Уроки и часы мужества проведут Иркутская областная детская библиотека имени Марка Сергеева и Иркутская областная юношеская библиотека имени Уткина. Кроме того, в детской библиотеке 3 мая пройдет литературно-исторический вечер о фронтовых письмах иркутян, а юношеская библиотека 4 мая присоединится к всероссийской акции «Читаем детям о войне».

В Иркутской областной государственной научной универсальной библиотеке имени Молчанова-Сибирского также 4 мая состоится концерт «Была война, была победа», 8 мая – акция «День Победы – наш праздник!», 12 мая в программе чтения «Школьники читают о войне», будет открыт свободный литературный микрофон «Помнит сердце, не забудет никогда».

Полный план областных праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, размещен на сайте министерства культуры и архивов Иркутской области .