В Приангарье весной выберут лучшее произведение изобразительного искусства 2019 года

Иркутск, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Более 600 работ будет представлено на фестивале изобразительного искусства «Область искусства», который впервые пройдет в Иркутской области. Работы 160 мастеров из муниципальных образований можно будет увидеть в арт-галерее DIAS в Иркутске.

Как сообщают организаторы, в рамках фестиваля пройдет выставка-конкурс «Лучшее произведение изобразительного искусства»-2019, по итогам которой будут определены победители и лауреаты конкурса. Участие в мероприятии примут художники, скульпторы, ювелиры и мастера декоративно-прикладного искусства. Всего на конкурс было подано 185 заявок из 22 населенных пунктов Иркутской области.

Кроме того, начнет работать передвижная выставка в городах и населенных пунктах Иркутской области, где также пройдут лекции по современному искусству, мастер-классы по различным видам техник изобразительного искусства, творческие встречи с авторами.

Торжественное открытие выставки состоится 20 марта 2020 года.