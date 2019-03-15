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Культура
15.03.2019

В Приангарье запустили новый экскурсионный маршрут – на родину Валентина Распутина

Усть-Удинский район, 15.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники Иркутского областного краеведческого музея разработали новый экскурсионный маршрут – «Путешествие на родину писателя Валентина Распутина». Об этом сообщает пресс-служба музея.

Экскурсия включает посещение посёлка Усть-Уда, деревни Аталанка и турбазы «Кардинское взморье». Продолжительность экскурсии три дня.

Первый день – дорога от Иркутска до Усть-Уды. В Усть-Уде участники тура останавливаются в комфортабельной гостинице, посещают Усть-Удинский районный краеведческий музей, Богоявленский храм, построенный стараниями Валентина Распутина, гуляют по посёлку, сосновой роще к берегу Братского водохранилища до залива Каткон.

Второй день – ранний выезд из Усть-Уды до турбазы «Кардинское взморье» на катере с заездом в деревню Аталанка, посещение родительского дома Валентина Распутина.

Третий день – выезд из турбазы «Кардинское взморье», прибытие на пристань посёлка Балаганск, возвращение в Иркутск.

Все три дня участников будет сопровождать экскурсовод. Он познакомит с историей мест, которые они будут проезжать: Ангарска, Тельмы, Усолья-Сибирского, Мальты, Заларей, Балаганска. Экскурсанты узнают о строительстве Братской ГЭС,  судьбе ангарских деревень, о жизни и творчестве писателя Валентина Распутина.

У гостей будет возможность увидеть своими глазами места, воспетые в произведениях  выдающегося писателя, познакомиться с краем, где прошли детство и юность Валентина Распутина.

КООРДИНАТЫ:

  • Экскурсий планируется проводить с июня по предварительной записи.
  • Дополнительная информация и запись по телефонам: 8(3952)25-98-25; 33-62-30.

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