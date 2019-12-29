В Приангарье завершена работа над короткометражкой «Даю посадку» – в итоге ленту переименовали в «Без неба»

Иркутская область, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Министерство культуры и архивов Иркутской области и Иркутский областной кинофонд 28 декабря приняли результат работы по созданию игрового короткометражного фильма с рабочим названием «Даю посадку».

Главную роль в фильме исполнил актер театра и кино, народный артист России Дмитрий Певцов. Роль главной героини исполнила иркутская актриса Татьяна Скороходова, также в фильме снимался актер Иркутского драматического театра Александр Булдаков. Короткометражный игровой фильм создан «Кинокомпанией Юрия Яшникова», автор сценария и режиссер Анастасия Зверькова.

Напомним, сценарий фильма в 2018 году одержал сразу две победы. Он стал лучшим в номинации «игровое кино» на четвертом Байкальском питчинге кинопроектов, а также победил в областном конкурсе синопсисов короткометражных малобюджетных фильмов, который провел Иркутский областной кинофонд. Благодаря этому картина снималась при поддержке губернатора региона, Министерства культуры и архивов региона и Иркутского областного кинофонда.

Как сообщают создатели фильма, на этапе постпродакшна было решено изменить название картины и уйти от рабочей версии «Даю посадку». Новое утвержденное название фильма – «Без неба».

– В работе над картиной были задействованы более 70 человек. Первый этап съемок проходил с 30 июля по 4 августа 2019 года в поселке Большое Голоустное. Состоялось несколько экспедиций на Байкал, в том числе для съемок подводных сцен. Прошло озвучание картины в Москве и процесс постпродакшна, включающий монтаж, работу со звуком, цветокоррекцию, работу с графикой, – рассказал продюсер фильма Юрий Яшников.