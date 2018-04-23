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Культура
23.04.2018

В столице Приангарья открывается фестиваль «Иркутск. Театр+Апрель»

Иркутск, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В областном центре 23 апреля открывается 23-й фестиваль детских любительских театров «Иркутск. Театр+Апрель». Он проводится в рамках городского фестиваля детского и юношеского творчества «Весенняя капель», сообщает пресс-служба администрации Иркутска со ссылкой на начальника управления культуры города Виталия Барышникова.

Традиционно фестиваль проводится в два этапа. В этом году в первом участвовали 26 театров с 29-ю постановками. По итогам просмотра видеоматериалов профессиональное жюри отобрало во второй тур 22 спектакля, участие в которых принимают более 350 юных актеров. Показы постановок пройдут с 23 по 26 апреля в Иркутском городском театре народной драмы. Начало просмотров – с 10.00. Постановки наряду с профессиональным жюри будет оценивать детское. В конце каждого фестивального дня запланировано обсуждение спектаклей членами жюри с участием режиссеров и участников театральных коллективов.

Открытие фестиваля состоится 23 апреля в 13.00, торжественное закрытие назначено на 4 мая 2018 года. Кроме того, в рамках фестиваля «Иркутск. Театр+Апрель» 27 апреля пройдет конкурс чтецов «Русское слово».

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