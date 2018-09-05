|Культура
|06.09.2018
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В Усть-Илимске открыли наугольную башню музея «Илимский острог»
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Усть-Илимск, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Илимске в конце августа в День топора открыли наугольную сторожевую башню музея деревянного зодчества «Илимский острог», который планируется превратить в историко-культурный центр. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Строительство нового объекта началось в 2018 году, а в день открытия настоятель Храма Всех Святых в земле Российской просиявших протоиерей Александр Белый осветил наугольную башню. Около неё на лавочке разместили деревянного Хозяина тайги, родник, который бьет прямо из камня, и скульптуру Хранителя воды.
В будущем в наугольной башне разместится музей. Он уже пополнился ценными экспонатами – книгой Ивана Тургенева издания 19 века, двумя веретёнами и щипчиками для сахара, а также предметами быта – лыжами, обшитыми камусом, деревянной прялкой и ярмом. Эти экспонаты станут основой музея.
Стоит отметить, что Усть-Илимск планируют включить во всероссийский проект «Маршрутами Великой Северной экспедиции». Уже сейчас муниципальные учреждения города определяются с планом мероприятий в рамках этой тематики. Так, возможно, в марте 2019 года город посетят кадеты из Бийска.
Также планируется создать трёхдневный туристический маршрут. Скорее всего, это будет маршрут «Усть-Илимск-Невон-природа». Уже сейчас идет разработка паспорта маршрута и рассматривается вопрос участия его во Всероссийской туристической премии «Маршрут года».
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