В Усть-Илимске открыли наугольную башню музея «Илимский острог»

Усть-Илимск, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Илимске в конце августа в День топора открыли наугольную сторожевую башню музея деревянного зодчества «Илимский острог», который планируется превратить в историко-культурный центр. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Строительство нового объекта началось в 2018 году, а в день открытия настоятель Храма Всех Святых в земле Российской просиявших протоиерей Александр Белый осветил наугольную башню. Около неё на лавочке разместили деревянного Хозяина тайги, родник, который бьет прямо из камня, и скульптуру Хранителя воды.

В будущем в наугольной башне разместится музей. Он уже пополнился ценными экспонатами – книгой Ивана Тургенева издания 19 века, двумя веретёнами и щипчиками для сахара, а также предметами быта – лыжами, обшитыми камусом, деревянной прялкой и ярмом. Эти экспонаты станут основой музея.

Стоит отметить, что Усть-Илимск планируют включить во всероссийский проект «Маршрутами Великой Северной экспедиции». Уже сейчас муниципальные учреждения города определяются с планом мероприятий в рамках этой тематики. Так, возможно, в марте 2019 года город посетят кадеты из Бийска.

Также планируется создать трёхдневный туристический маршрут. Скорее всего, это будет маршрут «Усть-Илимск-Невон-природа». Уже сейчас идет разработка паспорта маршрута и рассматривается вопрос участия его во Всероссийской туристической премии «Маршрут года».

СПРАВКА:

Проект музея «Илимский острог» в 2018 году выиграл конкурс президентских грантов. На проект выделено 500 тысяч рублей гранта и 266,6 тысяч направлено по условиям софинансирования. Музей под открытым небом предлагается выполнить стилизованным, то есть представлен он будет не старыми домами, а выстроен по технологиям мастеров 18-19 веков, воссоздан заново и основные элементы его – башни и ограждение (тын и тарасы) будут уменьшены в размерах и выполнены в стиле древнерусского деревянного зодчества.

На берегу Ангары на территории курорта «Русь» в городе Усть-Илимске команда проекта приняла решение поставить основные башни Илимского острога, а внутри крепости расположить малые архитектурные формы (колодец, лодка, горки, скамеечки и др.) в стиле деревянного русского зодчества. Башни музея внутри будут наполнены предметами быта жителей Приангарья, что даст возможность жителям и гостям города, знакомиться не только с архитектурой ушедшей эпохи – наличники окон, пилястры, карнизы, разные виды кладки рубленых бревен и другие образцы резного декора, но и с жизнью в быту.