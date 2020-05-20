Виртуальные гастроли проведут иркутский Музтеатр Загурского и питерский театр Музкомедии

Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - С 25 мая по 4 июня Иркутский областной музыкальный имени Загурского представит на интернет-площадках петербургского театра пять спектаклей разных жанров. В свою очередь Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии сможет представить свои спектакли для иркутян. Об этом сообщает пресс-служба Музтеатра. Онлайн-гастроли Музтеатра Загурского откроются 26 мая мистическим мюзиклом «Секрет ее молодости», основанным на фантастической пьесе чешского драматурга Карела Чапека «Средство Макропулоса». Режиссером-постановщиком спектакля выступила лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Сусанна Цирюк. Затем, 28 мая, в рамках виртуальных гастролей Иркутский музыкальный театр покажет музыкальную драму «Цезарь и Клеопатра» в постановке заслуженного деятеля искусств РФ Владимира Подгородинского. Роль великого полководца и властителя в спектакле исполняет ведущий солист иркутского театра, народный артист России Владимир Яковлев. Актер хорошо знаком зрителям северной столицы, ведь уже более десяти лет он является приглашенным солистом Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии и успешно совмещает сценическую деятельность в двух театрах. Продолжат онлайн-гастроли три спектакля в постановке главного режиссера театра, лауреата международных фестивалей театрального искусства Анны Фекета. Так, 30 мая поклонники театрального искусства увидят музыкально-пластический спектакль «Анна и адмирал. История любви», 1 июня иркутский театр покажет легкую и динамичную музыкальную комедию «Дамский портной» композитора Александра Журбина. Финалом виртуальных гастролей станет трансляция 3 июня современной оперы «Две королевы» на музыку молодого композитора Антона Светличного. Спектакль был поставлен на средства гранта министерства культуры РФ и вошел в лонг-лист конкурса «Золотая маска» сезона 2017-2018. В 2019 году постановка с успехом была представлена на Четвертом фестивале музыкальных театров России «Видеть музыку» и благосклонно принята критиками. Питерский театр Музкомедии покажет иркутским зрителям «Голливудскую диву», мистерию «Белый. Петербург» по роману Андрея Белого, концерт «Возвращая к жизни», оперетту «Граф Люксембург» и концерт «Легар-гала». Их можно будет посмотреть на официальном youtube-канале театра. – Многие театры нашей страны планировали отправиться этим летом на гастроли. Но, к сожалению, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой путешествия в другие города и выступления на гостевых площадках оказались для нас невозможны. Сложившиеся обстоятельства заставляют осваивать новые формы взаимодействия с аудиторией. Для всех нас это определенный вызов – оставаться интересными нашим зрителям без возможности пригласить их в зал и подарить им живое театральное искусство. Здорово, что мы с коллегами сумели найти способ поддержать друг друга в такой трудной ситуации. Мы очень благодарны Санкт-Петербургскому государственному театру музыкальной комедии за возможность представить наши спектакли вниманию его взыскательной публики. А чтобы усилить эффект присутствия, мы приглашаем всех зрителей совершить небольшую прогулку по нашему театру с помощью виртуального 3D-тура, – отметила директор Иркутского областного музыкального театра имени Загурского Татьяна Мезенцева. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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