Выставка Марины Синишиной-Шпирко открылась в центре имени святителя Иннокентия в Качугском районе

Качугский район, 13.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В культурно-просветительском центре имени святителя Иннокентия (Вениаминова), расположенном в селе Анга Качугского района, открылась персональная выставка члена Союза художников РФ Марины Синишиной-Шпирко.

Как сообщает пресс-служба областного краеведческого музея, на выставке посетители увидят пейзажи Иркутска, натюрморты и сюжетные композиции на деревенскую и православную тематику.

В своих работах автор использует образы и сюжеты, тесно связанные со средой родного края, его уникальной исторической архитектурой, отображает повседневную жизнь человека, импровизирует на христианские темы, соединяя прошлое с настоящим.

Кроме того, посетители увидят уникальные иллюстрации, выполненные художником к юбилейному изданию сюжетных открыток с жизнеописанием святителя Иннокентия (Вениаминова).

Выставка будет работать до 28 февраля.