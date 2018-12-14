ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Сегодня
Культура
13.12.2018

Выставка Марины Синишиной-Шпирко открылась в центре имени святителя Иннокентия в Качугском районе

Качугский район, 13.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В культурно-просветительском центре имени святителя Иннокентия (Вениаминова), расположенном в селе Анга Качугского района, открылась персональная выставка члена Союза художников РФ Марины Синишиной-Шпирко.

Как сообщает пресс-служба областного краеведческого музея, на выставке посетители увидят пейзажи Иркутска, натюрморты и сюжетные композиции на деревенскую и православную тематику.

В своих работах автор использует образы и сюжеты, тесно связанные со средой родного края, его уникальной исторической архитектурой, отображает повседневную жизнь человека, импровизирует на христианские темы, соединяя прошлое с настоящим.

Кроме того, посетители увидят уникальные иллюстрации, выполненные художником к юбилейному изданию сюжетных открыток с жизнеописанием святителя Иннокентия (Вениаминова).

Выставка будет работать до 28 февраля.

ТЕПЕРЬ: новости культуры в Иркутске и области — в Telegram

Читатель Толстов: обзоры литературных новинок
Загрузка...

Новые фильмы: ежемесячные обзоры от ИА Телеинформ

Иркутская афиша Время золотых полтинников: что происходило в рок-музыке 50 лет назад? Иркутская VIP-прослушка: что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске