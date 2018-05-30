Выставка мастеров Монголии «Бронзовый олень» открывается в Иркутском художественном музее

Иркутск, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Галерее сибирского искусства Иркутского художественного музея имени Сукачева 1 июня открывается выставка мастеров из Монголии «Бронзовый олень».

В экспозиции – лучшие художественные работы и изделия из кожи от представителей ассоциации монгольских мастеров искусства по коже. Выставка познакомит иркутян со своеобразным и самобытным искусством монгольского народа.

Как сообщает пресс-служба музея, художественная ассоциация «Бронзовый олень», созданная молодыми профессиональными художниками и мастерами по коже, ставит перед собой большую цель – продолжать и развивать лучшие традиции национального искусства, внедрять новую технику и технологии не только в художественные произведения, но и в возделывание и обработку кожи и кожаных изделий.

На выставке представлено творчество молодых художников. Многие из них окончили Институт изобразительного искусства Монголии по специальностям художественной обработки кожи, декоративно-прикладному искусству и дизайну. Практически все авторы являются членами Союза художников Монголии. Каждый год представители Художественной ассоциации монгольских мастеров искусства по коже организуют выставку своих новых работ в Монголии, и отклики зрителей дают огромный стимул для их дальнейшего мастерства. В Иркутске их творчество будет представлено впервые.

Выставка откроется 1 июня в 16.00 в Галерее сибирского искусства Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева (ул. Карла Маркса, 23) и будет работать до 12 июня 2018 года. Вход на открытие свободный. Телефон для справок: 33-41-12.