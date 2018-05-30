ТЕМЫ
Архив
< Май 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Культура
31.05.2018

Выставка мастеров Монголии «Бронзовый олень» открывается в Иркутском художественном музее

Иркутск, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Галерее сибирского искусства Иркутского художественного музея имени Сукачева 1 июня открывается выставка мастеров из Монголии «Бронзовый олень».

В экспозиции – лучшие художественные работы и изделия из кожи от представителей ассоциации монгольских мастеров искусства по коже. Выставка познакомит иркутян со своеобразным и самобытным искусством монгольского народа.

Как сообщает пресс-служба музея, художественная ассоциация «Бронзовый олень», созданная молодыми профессиональными художниками и мастерами по коже, ставит перед собой большую цель – продолжать и развивать лучшие традиции национального искусства, внедрять новую технику и технологии не только в художественные произведения, но и в возделывание и обработку кожи и кожаных изделий.

На выставке представлено творчество молодых художников. Многие из них окончили Институт изобразительного искусства Монголии по специальностям художественной обработки кожи, декоративно-прикладному искусству и дизайну. Практически все авторы являются членами Союза художников Монголии. Каждый год представители Художественной ассоциации монгольских мастеров искусства по коже организуют выставку своих новых работ в Монголии, и отклики зрителей дают огромный стимул для их дальнейшего мастерства. В Иркутске их творчество будет представлено впервые.

Выставка откроется 1 июня в 16.00 в Галерее сибирского искусства Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева (ул. Карла Маркса, 23) и будет работать до 12 июня 2018 года. Вход на открытие свободный. Телефон для справок: 33-41-12.

ТЕПЕРЬ: новости культуры в Иркутске и области — в Telegram

Читатель Толстов: обзоры литературных новинок
Загрузка...

Новые фильмы: ежемесячные обзоры от ИА Телеинформ

Иркутская афиша Время золотых полтинников: что происходило в рок-музыке 50 лет назад? Иркутская VIP-прослушка: что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске