Выставка «Моя Родина» открылась в Иркутске в Усадьбе Сукачева

Иркутск, 20.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Выставка бурятских художников «Моя Родина» открылась 20 марта в Усадьбе Сукачёва. Экспозиция объединила творчество авторов из трех регионов: Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Все они участвовали в зональной выставке-конкурсе «Зимний Ехор», проводившейся в Национальном музее Усть-Ордынского Бурятского округа в честь Белого месяца. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

В экспозиции представлена живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, а также некоторые работы детей и преподавателей ДХШ, художественных и декоративно-прикладных отделений ДШИ Усть-Ордынского территориально-методического объединения.

Среди участников выставки не только именитые художники, но и начинающие авторы, которые впервые представят публике свои работы. Посетители увидят работы Карла Шулунова, Анжелики Алсаткиной, Владислава Урбаханова, Валентины Ажуновой, Евгения Болсобоева, Марины Дагдановой, Юрия Ермолаева, Арсалана Зандраева, Александра Имедеева, Эдуарда Куклина, Сергея Писарева, Намжилмы Эрдынеевой и других.

Выставка будет работать в Усадьбе Сукачёва (улица Декабрьских Событий, 112) до 14 апреля.