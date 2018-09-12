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Культура
13.09.2018

Выставка областного художественного музея открылась в Казачинско-Ленском районе

Казачиснко-Ленский район, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Магистральный Казачинско-Ленского района 12 сентября открылась выставка из собрания Иркутского областного художественного музея имени Сукачева «Народные художественные промыслы России».

Как сообщает пресс-служба музея, в экспозиции представлены лаковые изделия трех крупных центров миниатюрной живописи – Федоскино, Палеха и Мстёры, а также расписные лакированные подносы Жостово. Выставка организована при поддержке министерства культуры и архивов Иркутской области на средства, выделенные ООО «Газпром добыча Иркутск».

Экспозиция, в которой представлено более 40 произведений, разместилась в выставочных залах местного краеведческого музея. У жителей Казачинско-Ленского района появилась возможность познакомиться с самыми известными декоративными росписями: авторскими подносами ведущих мастеров Жостовской фабрики декоративной росписи, а также лаковыми шкатулками трёх крупных центров миниатюрной живописи — Федоскино, Палеха и Мстёры. В рамках работы выставки для жителей и гостей Казачинско-Ленского района будут проведены экскурсии, открытые уроки и мастер-классы.

Это далеко не первая выставка в поселке Магистральный из фондов Иркутского художественного музея. В рамках соглашения о сотрудничестве с министерством культуры и архивов Иркутской области, подписанного в 2013 году, ООО «Газпром добыча Иркутск» совместно с музеем реализует ряд проектов, направленных на развитие культуры. Выставки из Иркутска всегда пользуются большой популярностью среди местных жителей.

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